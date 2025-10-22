Sturmtief trifft Frankfurt und Hessen: Gewitter und Starkregen drohen
Frankfurt am Main - Ein Sturmtief sorgt schon bald für äußerst ungemütliches Wetter in Frankfurt und Hessen: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es lokal zu schweren Gewittern, Starkregen und schweren Sturmböen kommen!
Am Mittwoch ist die Wetterlage in Hessen aber noch gemäßigt: "Wechselnd bis stark bewölkt, einzelne Schauer möglich", lautet die Prognose der Meteorologen. Dazu werden Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad und ein schwacher bis mäßiger Wind erwartet.
In der Nacht zu Donnerstag soll die Wetterlage dann kippen: Ein Sturmtief ziehe vom Ärmelkanal in die Nordsee, welches "zunehmend stürmisches Wetter" auch nach Hessen bringe.
Ab der zweiten Nachthälfte müsse verbreitet mit teils kräftigem Regen gerechnet werden. Örtlich könne auch Starkregen mit Niederschlagsmengen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden niedergehen.
Zudem seien einzelne starke Gewitter möglich, die dann lokal schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 100 Kilometern die Stunde oder einzelne orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde mit sich brächten.
Sturmböen und Regen am Donnerstag in Hessen
Auch am Donnerstag soll das Wetter in dem Bundesland "verbreitet regnerisch" und von "einzelnen kräftigen Gewittern" geprägt sein.
Dazu erwarten die DWD-Experten Maximaltemperaturen zwischen 14 und 17 Grad und gebietsweise stürmische Böen und Sturmböen.
Am Freitag soll sich die Wetterlage dann wieder etwas beruhigen: Bei wechselnder bis starker Bewölkung müsse in Darmstadt, Frankfurt und Kassel nur noch mit einzelnen Schauern gerechnet werden, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. "Gebietsweise auch niederschlagsfrei", ergänzte ein Sprecher.
Zudem werden für den Freitag Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad erwartet. Letzte Reste des Sturmtiefs sollen aber noch spürbar sein: Die Meteorologen rechnen auch an diesem Tag verbreitet mit starken bis stürmischen Böen.
Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de