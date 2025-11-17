Wetter-Wechsel in Frankfurt und Hessen: Es wird kalt und nass, Schnee möglich
Frankfurt am Main - Die bislang milden Novembertage sind vorüber: Von Montag an bestimmt "deutlich kältere Meeresluft" die Wetterlage in Frankfurt und Hessen.
Der Montag in dem Bundesland werde wechselnd bewölkt, zeitweise sollen Schauer fallen, die im Bergland oberhalb von 500 bis 600 Metern auch in Form von Schnee niedergehen könnten, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zum Abend hin sollen die Niederschläge abklingen und die Bewölkung soll sich auflockern.
Den Tag über erwarten die Meteorologen Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad sowie einen schwachen bis mäßigen Wind um Nordwest, der teils böig auffrischen könne.
Der Dienstag soll mit 3 bis 7 Grad in der Spitze geringfügig kälter werden. Im Süden von Hessen wird "etwas Sonne" erwartet, ansonsten soll starke Bewölkung vorherrschen. "Bevorzugt im Norden einzelne Regenschauer, in höchsten Lagen Schnee", heißt es weiter in der DWD-Prognose.
Am Mittwoch sollen dann dichte Wolken über ganz Hessen liegen: "Im Flachland Regen, ab etwa 400 Metern Schnee mit Glätte", heißt es weiter in der Vorhersage. Die Tageshöchstwerte erreichen demnach nur noch 2 bis 5 Grad. "In Hochlagen um 0 Grad", ergänzte ein Sprecher.
"Verbreitet Frost in Bodennähe und streckenweise Glätte" in Hessen
In den kommenden Nächten muss im ganzen Bundesland mit Frost und Glätte gerechnet werden.
So sollen in der Nacht zu Dienstag die Temperaturen auf +1 bis -3 Grad sinken. Es bleibe zwar niederschlagsfrei, dennoch herrsche "verbreitet Frost in Bodennähe und streckenweise Glätte".
In der Nacht zu Mittwoch sollen in Nordhessen einzelne Regen- und Schneeregenschauer niedergehen, in den Bergen auch "Schnee mit Glättegefahr". Es wird ein Temperaturrückgang auf +2 bis -3 Grad erwartet.
In der Nacht zu Donnerstag könne dann bei +2 bis 0 Grad in ganz Hessen zeitweise Regen oder Schneeregen fallen. "Ab etwa 300 Metern auch Schnee mit Glätte", warnt der Wetterdienst.
