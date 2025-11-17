Wetter-Wechsel in Frankfurt und Hessen: Es wird kalt und nass, Schnee möglich

Frankfurt am Main - Die bislang milden Novembertage sind vorüber: Von Montag an bestimmt "deutlich kältere Meeresluft" die Wetterlage in Frankfurt und Hessen.

Es wird kalt und regnerisch in Frankfurt und Hessen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Mittwoch maximal 4 bis 5 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 2 bis 5 Grad. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der Montag in dem Bundesland werde wechselnd bewölkt, zeitweise sollen Schauer fallen, die im Bergland oberhalb von 500 bis 600 Metern auch in Form von Schnee niedergehen könnten, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zum Abend hin sollen die Niederschläge abklingen und die Bewölkung soll sich auflockern.

Den Tag über erwarten die Meteorologen Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad sowie einen schwachen bis mäßigen Wind um Nordwest, der teils böig auffrischen könne.

Der Dienstag soll mit 3 bis 7 Grad in der Spitze geringfügig kälter werden. Im Süden von Hessen wird "etwas Sonne" erwartet, ansonsten soll starke Bewölkung vorherrschen. "Bevorzugt im Norden einzelne Regenschauer, in höchsten Lagen Schnee", heißt es weiter in der DWD-Prognose.

Am Mittwoch sollen dann dichte Wolken über ganz Hessen liegen: "Im Flachland Regen, ab etwa 400 Metern Schnee mit Glätte", heißt es weiter in der Vorhersage. Die Tageshöchstwerte erreichen demnach nur noch 2 bis 5 Grad. "In Hochlagen um 0 Grad", ergänzte ein Sprecher.