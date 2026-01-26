Winterwetter legt Verkehr im Norden Sachsen-Anhalts lahm

Im Norden von Sachsen-Anhalt hat das Winterwetter am Montag für ein Verkehrschaos gesorgt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Der Busverkehr im Norden Sachsen-Anhalts bleibt durch die aktuelle Wetterlage am Montag weiter stark beeinträchtigt.

Im Landkreis Stendal gab es mehrere Unfälle wegen Glätte. (Symbolbild)
Im Landkreis Stendal gab es mehrere Unfälle wegen Glätte. (Symbolbild)  © Matthias Bein/dpa

Wie die Landkreisverwaltung am Mittag mitteilte, wurde der Busverkehr im gesamten Landkreis Stendal stillgelegt. Zunächst sollte der Betrieb am Mittag wieder aufgenommen werden. Dies war aufgrund der Wetterlage jedoch weiterhin nicht möglich.

Auch die Verkehrsbetriebe im Harz, im Landkreis Wittenberg und in Anhalt-Bitterfeld mussten am Morgen ihre Fahrten zunächst einstellen. Mittlerweile konnte diese ihren Betrieb im Tagesverlauf wieder langsam aufnehmen.

Im Kreis Stendal hatte es zudem vermehrt Unfälle aufgrund von Glätte gegeben. Bis zum Mittag meldete das Polizeirevier Stendal bislang vier wetterbedingte Crashs.

Unter anderem war auf der A14 in Richtung Magdeburg ein BMW aufgrund der Witterungsverhältnisse mit einer Leitplanke kollidiert. Die 28-jährige Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Auf derselben Strecke soll zudem ein Lastwagen wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, erklärte die Polizei. Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

