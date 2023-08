Wochenende in Sachsen bleibt verregnet, doch dann gibt es wieder Sommer-Hoffnung!

Leipzig - Die Sonne versteckte sich in Sachsen die letzten Tage und Wochen hinter dunklen Wolken und Regenschauern. Ist nun ein Ende des miesen Wetters in Sicht?

In Leipzig klart es auf: Zwar noch nicht am Wochenende, aber in wenigen Tagen. © Bildmontage: wetteronline.de/ Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Am Wochenende sieht es damit sehr schlecht aus, denn bereits der Freitag startet im gesamten Freistaat trüb und bewölkt, in Dresden und Chemnitz mit leichten, in Leipzig sogar mit schwereren Schauern.

Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages zwischen 21 und 23 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu 14 Grad runter.



Ähnlich gestaltet sich der Samstag, der zwar nur leicht bewölkt startet, im Laufe des Tages steigt die Regenwahrscheinlichkeit und vor allem im Osten von Sachsen bleibt die Sonne kaum zu sehen. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 28 km/h erreichen, alles in allem: Ungemütlich!

Sonntag werden in Leipzig und Umland Temperaturen um die 20 Grad erwartet, am Abend lugt die Sonne hinter den Wolken hervor. In Dresden ist bei durchschnittlich 18 Grad vor allem am Morgen mit Schauern zu rechnen, in Chemnitz bleibt es ebenso nass, bewölkt und relativ mild.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich in der kommenden Woche: Am Montag fegen zwar heftige Sturmböen mit bis zu 58 km/h durch den Freistaat, diese pusten aber auch die dichte Wolkenfront etwas beiseite.