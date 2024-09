Auto rast in Menschengruppe mit Kind: War doch ein medizinischer Notfall Schuld?

Großwallstadt - Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag im unterfränkischen Landkreis Miltenberg in eine Gruppe feiernder Menschen gefahren. Einen Terrorakt schließt die Polizei aus, ansonsten sind noch Fragen offen.

Mehrere Personen sind durch ein Auto auf der Kerb in Großwallstadt verletzt worden. Die Polizei ermittelt in mehrere Richtungen. © Ralf Hettler/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der "Kerb" in Großwallstadt.

Der 58-jährige Autofahrer sei in der Schmalzgasse in Richtung Main/Festplatz unterwegs gewesen und dort in die feiernde Gruppe gefahren. Ein zehnjähriges Mädchen, zwei Frauen und zwei Männer wurden leicht verletzt.

Zuvor war er schon gegen einen Stromkasten gekracht und schließlich an einem parkenden Auto zum Stehen gekommen. Ein Teil der Schmalzgasse blieb bis in den Abend ohne Strom.

Weil der Fahrer reanimiert werden musste, gingen die Ermittler anfangs von einem medizinischen Vorfall aus. Doch auch ein absichtliches Vorgehen konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Florian Leimbach.

Fest steht aber laut den Ermittlern, dass der 58-Jährige nicht aus terroristischen Motiven in die Feiernden gefahren ist. "Das ergibt sich aus den Gesamtumständen", so Leimbach. Aufgrund des derzeitigen Gesundheitszustandes des Fahrers konnte er noch nicht befragt werden.