Motorradfahrer hatte keine Chance: Tödlicher Unfall mit Sportwagen
Radeberg (Sachsen) - Ein schwerer Unfall hat am Sonntagabend in Radeberg (Bautzen) das Leben eines 35-jährigen Motorradfahrers gefordert. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Seine Maschine sowie ein Sportwagen brannten komplett aus.
Wie die Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der Zweiradfahrer mit seiner Suzuki unterwegs. In Höhe des Kreuzungsbereiches Christoph-Seydel-Straße/Pulsnitzer Straße kam es gegen 21.40 Uhr zu dem tragischen Unglück.
Ein aus der Pulsnitzer Straße kommender Mercedes-AMG-Fahrer (39) bog nach links auf die Christoph-Seydel-Straße ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-Jährige von seiner Suzuki geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
Kurz nach der Kollision geriet das Zweirad in Brand, erklärte die Polizei. Die Flammen griffen wenige Minuten später auch auf den Mercedes-AMG über.
Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.
Der Fahrer des Mercedes blieb bei dem tragischen Vorfall unverletzt.
Über eine Viertelmillion Euro Sachschaden
Neben Polizei, Feuerwehr und zahlreichen Sanitätern war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Bergungs- und Löscharbeiten blieb die Christoph-Seydel-Straße im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.
Wie die Polizei mitteilte, wurden sowohl das Motorrad als auch der ausgebrannte Sportwagen sichergestellt.
Allein am Mercedes-AMG beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro, beim zerstörten Motorrad auf etwa 8000 Euro.
Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unglücks in Radeberg dauern nun an. Die Polizei sucht Zeugen.
Trauernde beim Unfallort
Bei dem AMG-Fahrer handelte es sich zugleich um den Fahrzeughalter und einen passionierten Auto-Tuner. In der zugehörigen Tuning-Werkstatt wollte man zu dem tragischen Vorfall aber keine Auskunft geben.
Am Montag suchten immer wieder Trauernde, darunter auch einige Biker, den Unfallort auf und legten Blumen nieder.
Erstmeldung vom 1. Juni 2026, 8.39 Uhr; letzte Aktualisierung 17.02 Uhr.
Titelfoto: Foto © xcitepress