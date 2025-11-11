Regionalbahn kollidiert mit Auto: 17-Jähriger kommt glimpflich davon

Klein Offenseth-Sparrieshoop - Schwerer Unfall im Norden: In der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) sind am Montagabend ein Auto und eine Regionalbahn zusammengestoßen. Dabei wurde ein 17-Jähriger verletzt.

Das Auto wurde durch die Kollision mit der Regionalbahn erheblich beschädigt. © Florian Sprenger

Eine Sprecherin der Regionalleitstelle West bestätigte den Crash, der sich gegen 18.40 Uhr ereignet hatte, gegenüber TAG24, konnte allerdings noch keinerlei weiterführende Angaben machen.

Diese machte die Polizei am Dienstagvormittag. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 73-Jähriger den unbeschrankten Bahnübergang mit seinem VW Golf passieren, übersah dabei aber den herannahenden Zug. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Wagen des Rentners erheblich beschädigt.

Sein Beifahrer, ein 17-jähriger Jugendlicher, wurde bei dem Unfall verletzt. Zunächst war sogar von Lebensgefahr die Rede, das konnte im Krankenhaus aber ausgeschlossen werden. Er war stattdessen nur leicht verletzt worden. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Die Bahnstrecke war während des Einsatzes für insgesamt zwei Stunden gesperrt und konnte gegen 20.49 Uhr wieder freigegeben werden.