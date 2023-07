Brechend volle Autobahnen am kommenden Wochenende!

Deutschland - Es wird voll auf den Autobahnen Deutschlands! Dieses Wochenende herrscht höchste Staugefahr, denn: Kommende Woche starten neben den vier Bundesländern, die bereits schulfrei haben, noch fünf weitere in die Sommerferien. Auch einige Nachbarländer wie die Niederlande, Österreich und Frankreich ziehen nach.

Wer mit dem Auto verreist, muss wie immer viel Geduld mitbringen. Laut ADAC ist besonders das kommende Wochenende ein Brennpunkt für Autobahn-Staus. © Roberto Pfeil/dpa

Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt haben bereits Sommerferien. Hinzu kommen nächste Woche:

Außerdem hat Frankreich am morgigen Freitag seinen letzten Schultag. Die erste Region der Niederlande (Mitte) startet am 8. Juli in Ferien.

Auch in den österreichischen Bundesländern Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg gehen in die Sommerferien los. In Wien, dem Burgenland und Niederösterreich beginnt bereits die zweite Ferienwoche.

Laut ADAC bedeutet das die höchste Belastung auf deutschen Autobahnen. Das kommende Wochenende soll besonders schlimm werden. Lange Wartezeiten werden am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag erwartet.

Der ADAC empfiehlt, wenn möglich, auf Alternativrouten oder einen anderen Tag auszuweichen. Besonders geeignete Wochentage für lange Fahrten auf der Autobahn sind Dienstage und Donnerstage.