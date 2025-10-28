Ferienbeginn in Bayern: Viel Verkehr auf Straßen und Flughäfen erwartet

München/Nürnberg - Ab dem 31. Oktober beginnen in Bayern die Herbstferien und gehen eine Woche lang. Das bedeutet auch wieder: Chaos auf Autobahnen und Flughäfen .

Auf der A8 kommt es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Zum Start der Herbstferien in Bayern rechnet der ADAC mit Staus - vor allem in den Ballungszentren und auf den Reiserouten Richtung Süden.

Das Verkehrsaufkommen sei vor allem rund um München und Nürnberg hoch, teilte ein Sprecher mit. Am Freitag (31. Oktober) starten die Schülerinnen und Schüler in die einwöchigen Ferien.

Wer den Urlaub in Italien verbringen will, muss sich auf längere Reisezeit einstellen: Denn am Brenner ist die Luegbrücke nur einspurig befahrbar, zudem wird an der Autobahn von Innsbruck Richtung Brenner gebaut.

Und: Auch auf italienischer Seite gebe es eine Baustelle, die den Verkehrsfluss beeinträchtige, heißt es beim ADAC.