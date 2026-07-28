Ausflug mit heftigen Folgen: Pony läuft auf Autobahn, dann kracht es gewaltig

Schweich - Unfall auf der A1 zwischen Föhren und Schweich! Ein Pony ist am Dienstagmorgen auf die Fahrbahn gelaufen, drei Fahrzeuge sind in der Folge kollidiert. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen, das Tier hatte großes Glück.

Auf der A1 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge war das Pony, das in einem nahe gelegenen Anwesen gehalten wird, aus noch unbekannten Gründen aus der dortigen Koppel ausgebüxt und danach schnurstracks auf die Autobahn gelaufen.

Mehrere Fahrzeuge konnten rechtzeitig auf die Situation reagieren, bremsen und anhalten.

Auch ein auf der linken Spur fahrender Mann bemerkte das Tier und bremste. Er kam fast zum Stillstand, als ein weiteres Auto direkt dahinter von einem Transporter mit hoher Geschwindigkeit getroffen und auf den ersten Wagen geschoben wurde. Der Transporter schoss eine Böschung hinab, kippte und kam auf der Seite zum Liegen.

Die ersten Notrufe waren kurz darauf gegen 8.24 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen.