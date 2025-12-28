Frau in Auto eingeklemmt: Rettung stellt Feuerwehr vor Herausforderung
Sittensen - Heftiger Unfall in Niedersachsen: Auf der A1 bei Sittensen ist am Sonntag eine Frau mit ihrem Wagen verunglückt. Sie wurde schwer verletzt.
Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mitteilte, hatte sich der Crash gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau in Fahrtrichtung Hamburg ereignet.
Auch noch ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem Volvo von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet und auf der Seite liegend zwischen mehreren Bäumen zum Stillstand kam.
Die Fahrerin wurde dabei zwischen den Sitzen eingeklemmt, weshalb sie das Wrack nicht selbstständig verlassen konnte. Sie musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.
Die Einsatzkräfte sicherten zunächst das Auto mit einem Abstützsystem, ehe sie die Windschutzscheibe entfernten, um einen Zugang zur Patientin zu schaffen. Parallel musste ein Baum mit einer Motorsäge gefällt werden.
Frau wird nach Unfall auf der A1 noch im Auto vom Rettungsdienst versorgt
Nachdem der Rettungsdienst noch im Auto die Erstversorgung der Frau durchgeführt hatte, wurde das Dach des Wagens abgetrennt und seitlich abgeklappt. Anschließend konnte die Patientin endlich befreit werden.
Die Volvo-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst weiter versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.
Zur genauen Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)