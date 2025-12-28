Frau in Auto eingeklemmt: Rettung stellt Feuerwehr vor Herausforderung

Sittensen - Heftiger Unfall in Niedersachsen : Auf der A1 bei Sittensen ist am Sonntag eine Frau mit ihrem Wagen verunglückt. Sie wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste am Sonntag eine Volvo-Fahrerin aus ihrem Wagen befreien, nachdem sie auf der A1 bei Sittensen verunglückt war. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mitteilte, hatte sich der Crash gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau in Fahrtrichtung Hamburg ereignet.

Auch noch ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem Volvo von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet und auf der Seite liegend zwischen mehreren Bäumen zum Stillstand kam.

Die Fahrerin wurde dabei zwischen den Sitzen eingeklemmt, weshalb sie das Wrack nicht selbstständig verlassen konnte. Sie musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst das Auto mit einem Abstützsystem, ehe sie die Windschutzscheibe entfernten, um einen Zugang zur Patientin zu schaffen. Parallel musste ein Baum mit einer Motorsäge gefällt werden.