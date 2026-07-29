SUV brennt lichterloh: Vollsperrung der A1 in Rheinland-Pfalz

Salmtal - Erst brannte ein SUV, dann stand auch der Grünstreifen neben der A1 in Flammen: Der Fahrzeugbrand löste am frühen Dienstagabend eine Vollsperrung der Autobahn aus!

Ein lichterloh brennendes Auto bei Salmtal löste eine Vollsperrung der A1 aus, es kam zu einem Stau. © Polizeidirektion Wittlich

Das Unglück ereignete sich gegen 18.10 Uhr bei der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach bemerkte der Fahrer des SUVs den Brand gerade noch rechtzeitig und lenkte seinen Wagen auf den Standstreifen. Alle Insassen konnten unverletzt aussteigen und sich in Sicherheit bringen.

"Kurz darauf stand der SUV komplett in Flammen", ergänzte ein Sprecher. "Durch Wind und Funkenflug geriet auch der angrenzende Grünstreifen in Brand", heißt es weiter.

Feuerwehrkräfte waren rasch zur Stelle und bekämpften die Flammen. Wegen der Löscharbeiten sowie wegen des starken Rauchs kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A1. Es bildete sich ein langer Stau.

Nachdem das Auto und der Grünstreifen gelöscht waren, wurde der linke Fahrstreifen der A1 in Richtung Koblenz wieder für den Verkehr freigegeben.