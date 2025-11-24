Heftiger Crash auf A10: 84-Jähriger in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Mühlenbecker Land (Oberhavel) - Am Sonntagabend sind auf der Autobahn 10 in Brandenburg zwei Autos ineinander gekracht.

Ein roter Kombi ist durch den Heckaufprall in eine angrenzende Böschung geschleudert worden. © 7aktuell.de | P.Neumann

Bei dem Unfall im Mühlenbecker Land sind zwei Menschen verletzt worden.

Ein 84-Jähriger wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Werkzeug befreit werden. Der Senior wurde zunächst vor Ort versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Ein 28-Jähriger wurde bei dem Crash ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Auffahrunfall gegen 22.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder in Fahrtrichtung Hamburg. Die Lage vor Ort sei "erst mal chaotisch" gewesen, teilte Mike Fiedler von der Autobahnpolizei Walsleben mit.