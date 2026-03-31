Plötzlicher Hagelschauer löst heftigen Crash auf A10 aus: Drei Schwerverletzte

Oberkrämer (Oberhavel) - Crash auf rutschiger Fahrbahn: Bei einem plötzlichen Hagelschauer in Brandenburg sind am Montagabend auf der A10 vier Menschen verletzt worden.

Der Mercedes (l.) und der VW sind bei dem Zusammenstoß vollkommen zerstört worden. © 7aktuell.de | P.Neumann

Eine 68 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, ein VW-Fahrer und der Fahrer eines SUV wurden bei dem Zusammenprall schwer, der SUV-Beifahrer leicht verletzt. Alle vier mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Person war bewusstlos und wurde in einem der Autos eingeklemmt, "sodass wir diese mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreien mussten", erklärte André Engel von der Feuerwehr Oberkrämer am Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen verlor die 68-Jährige gegen 18.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg die Kontrolle über ihren Mercedes, wie Toni Bredow von der Autobahnpolizei Walsleben vor Ort mitteilte.

Demnach war die Frau bei dem plötzlich eintretenden Hagelschauer, der die Straße rutschig werden ließ, zu schnell mit ihrem Wagen unterwegs.