Plötzlicher Hagelschauer löst heftigen Crash auf A10 aus: Drei Schwerverletzte
Oberkrämer (Oberhavel) - Crash auf rutschiger Fahrbahn: Bei einem plötzlichen Hagelschauer in Brandenburg sind am Montagabend auf der A10 vier Menschen verletzt worden.
Eine 68 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, ein VW-Fahrer und der Fahrer eines SUV wurden bei dem Zusammenprall schwer, der SUV-Beifahrer leicht verletzt. Alle vier mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Eine Person war bewusstlos und wurde in einem der Autos eingeklemmt, "sodass wir diese mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreien mussten", erklärte André Engel von der Feuerwehr Oberkrämer am Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen verlor die 68-Jährige gegen 18.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg die Kontrolle über ihren Mercedes, wie Toni Bredow von der Autobahnpolizei Walsleben vor Ort mitteilte.
Demnach war die Frau bei dem plötzlich eintretenden Hagelschauer, der die Straße rutschig werden ließ, zu schnell mit ihrem Wagen unterwegs.
Stau nach Unfall auf A10: Trümmerfeld erstreckt sich über zwei Fahrstreifen
Anschließend krachte sie zunächst in die Mittelleitplanke und geriet ins Schleudern, sodass der VW-Fahrer eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte.
Durch den Aufprall geriet auch der VW ins Schleudern und krachte auf dem rechten Fahrstreifen schließlich in den SUV.
Das Trümmerfeld erstreckte sich nach Angaben von Bredow über den rechten und mittleren Fahrstreifen.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie während der Unfallaufnahme musste die A10 in Fahrtrichtung Prenzlau komplett gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.
In der Folge bildete sich ein Stau, an dessen Ende es zu einem weiteren Unfall kam. Ein Mann fuhr mit seinem Wagen zu schnell auf und musste ausweichen. Bei dem Manöver stieß er gegen die Leitplanke, blieb jedoch unverletzt.
Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann