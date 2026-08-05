Massen-Crash auf Stadtautobahn: Sieben Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz
Berlin - Am Dienstagnachmittag hat es auf der Stadtautobahn in Berlin-Reinickendorf heftig gekracht.
Bei dem Unfall auf der A111 wurden im Ortsteil Tegel zwei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach ersten Erkenntnissen krachten zwischen den Anschlussstellen Holzhauser Straße und Seidelstraße insgesamt sechs Autos ineinander.
An dem Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber beteiligt. Für die Landung musste die Autobahn stadteinwärts zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.
Zur Identität der Verletzten machte die Feuerwehr wie üblich keine Angaben.
Zum genauen Unfallhergang lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache für die Karambolage aufgenommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr