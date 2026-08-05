Massen-Crash auf Stadtautobahn: Sieben Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

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Bei einem Unfall auf der Stadtautobahn A111 sind am Dienstagnachmittag in Berlin-Reinickendorf sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Dienstagnachmittag hat es auf der Stadtautobahn in Berlin-Reinickendorf heftig gekracht.

In den Crash sind sechs Autos verwickelt gewesen.
In den Crash sind sechs Autos verwickelt gewesen.  © Berliner Feuerwehr

Bei dem Unfall auf der A111 wurden im Ortsteil Tegel zwei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen krachten zwischen den Anschlussstellen Holzhauser Straße und Seidelstraße insgesamt sechs Autos ineinander.

An dem Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber beteiligt. Für die Landung musste die Autobahn stadteinwärts zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Unfall A111: Lkw auf A111 fängt Feuer: Eine Person verletzt
Unfall A111 Lkw auf A111 fängt Feuer: Eine Person verletzt

Zur Identität der Verletzten machte die Feuerwehr wie üblich keine Angaben.

Bei dem Einsatz ist vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden.
Bei dem Einsatz ist vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden.  © Berliner Feuerwehr

Zum genauen Unfallhergang lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache für die Karambolage aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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