Massen-Crash auf Stadtautobahn: Sieben Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

Berlin - Am Dienstagnachmittag hat es auf der Stadtautobahn in Berlin-Reinickendorf heftig gekracht.

In den Crash sind sechs Autos verwickelt gewesen. © Berliner Feuerwehr

Bei dem Unfall auf der A111 wurden im Ortsteil Tegel zwei Menschen schwer und fünf weitere leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen krachten zwischen den Anschlussstellen Holzhauser Straße und Seidelstraße insgesamt sechs Autos ineinander.

An dem Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber beteiligt. Für die Landung musste die Autobahn stadteinwärts zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Zur Identität der Verletzten machte die Feuerwehr wie üblich keine Angaben.