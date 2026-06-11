A14 nach schwerem Unfall gesperrt: Es gibt Stau
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Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage berichtet, passierte der Unfall gegen 11.45 Uhr zwischen Leisnig und Döbeln-Nord in Fahrtrichtung Nossen. Die letzte freie Abfahrt ist Leisnig.
Insgesamt sind drei Fahrzeuge involviert. Was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Es soll nach ersten Informationen mehrere Verletzte geben.
Die Fahrbahn in Richtung Nossen ist voll gesperrt und es gibt Stau.
Auch in die Gegenrichtung gibt es zur Zeit Behinderungen. Zwischen Leisnig und Mutzschen steht ein defekter Lkw auf dem Standstreifen.
Titelfoto: kadmy/123RF