A14 nach schwerem Unfall gesperrt: Es gibt Stau

Leisnig/Döbeln - Ein schwerer Unfall sorgt derzeit für eine Sperrung und Stau auf der A14 .

Die A14 ist derzeit nach einem Unfall in Richtung Nossen gesperrt. (Symbolbild) © kadmy/123RF

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage berichtet, passierte der Unfall gegen 11.45 Uhr zwischen Leisnig und Döbeln-Nord in Fahrtrichtung Nossen. Die letzte freie Abfahrt ist Leisnig.

Insgesamt sind drei Fahrzeuge involviert. Was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Es soll nach ersten Informationen mehrere Verletzte geben.

Die Fahrbahn in Richtung Nossen ist voll gesperrt und es gibt Stau.