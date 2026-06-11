Kilometerlanger Stau! Geisterfahrerin löst heftigen Unfall auf A14 in Sachsen aus

Ein Bild der Verwüstung auf der A14 bei Döbeln: Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, die Autobahn musste gesperrt werden. Der Opel der Geisterfahrerin wurde völlig zerstört. © EHL Media / Justin Kurowski

Laut Polizei geschah das Unglück gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Döbeln-Nord. Die 84-Jährige habe demnach die richtige Auffahrspur benutzt, bog dann allerdings nach links auf die falsche Fahrbahn ab, war plötzlich Geisterfahrerin!



Kurz darauf stieß sie mit einem Škoda (Fahrer: 60) zusammen, der in Richtung Dresden unterwegs war. Der Crash war so heftig, dass der Škoda gegen einen VW Golf (Fahrer: 42) geschleudert wurde.



Es folgte ein Bild der Verwüstung: Die A14 verwandelte sich in einen Trümmerfeld! Schnell rückten Rettungskräfte an, die Autobahn musste in Richtung Nossen komplett gesperrt werden.



"Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 32.000 Euro", teilt die Polizei mit.



Durch den Unfall kam es zu Stau. Nur wenige Kilometer vom Geisterfahrer-Crash entfernt, knallte ein Transporter in einen stehenden Lkw. Der Transporter wurde dabei heftig zusammengedrückt. Die Autobahn ist weiterhin komplett gesperrt.

Laut dem ADAC stehen Autofahrer derzeit zehn Kilometer im Stau!