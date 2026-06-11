Kilometerlanger Stau! Geisterfahrerin löst heftigen Unfall auf A14 in Sachsen aus
Leisnig/Döbeln - Schwerer Geisterfahrer-Unfall auf der A14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) am Donnerstagvormittag! Eine Opel-Fahrerin (84) löste einen fatalen Crash aus. Mehrere Personen wurden verletzt.
Laut Polizei geschah das Unglück gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Döbeln-Nord. Die 84-Jährige habe demnach die richtige Auffahrspur benutzt, bog dann allerdings nach links auf die falsche Fahrbahn ab, war plötzlich Geisterfahrerin!
Kurz darauf stieß sie mit einem Škoda (Fahrer: 60) zusammen, der in Richtung Dresden unterwegs war. Der Crash war so heftig, dass der Škoda gegen einen VW Golf (Fahrer: 42) geschleudert wurde.
Es folgte ein Bild der Verwüstung: Die A14 verwandelte sich in einen Trümmerfeld! Schnell rückten Rettungskräfte an, die Autobahn musste in Richtung Nossen komplett gesperrt werden.
"Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 32.000 Euro", teilt die Polizei mit.
Durch den Unfall kam es zu Stau. Nur wenige Kilometer vom Geisterfahrer-Crash entfernt, knallte ein Transporter in einen stehenden Lkw. Der Transporter wurde dabei heftig zusammengedrückt. Die Autobahn ist weiterhin komplett gesperrt.
Laut dem ADAC stehen Autofahrer derzeit zehn Kilometer im Stau!
Auch in die Gegenrichtung kam es am Donnerstagvormittag es zur Zeit Behinderungen. Zwischen Leisnig und Mutzschen stand ein defekter Lkw auf dem Standstreifen.
Erstmeldung: 11. Juni, 12.59 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.39 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media / Justin Kurowski (2)