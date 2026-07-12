Schwerer Unfall auf A17: Autobahn in Richtung Prag voll gesperrt

Heidenau/Pirna - Ein schwerer Unfall hat die A17 am späten Sonntagnachmittag in Richtung Prag für Stunden lahmgelegt.

Im BMW X5 soll eine Person schwer verletzt worden sein. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Pirna zu dem Unglück. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Fotos von der Unfallstelle zeigen einen auf der Seite liegenden BMW X5.

Zudem wurde ein Mercedes-Benz beschädigt. Laut ersten Informationen soll an beiden Autos Totalschaden entstanden sein.

Genauere Angaben zum Unfallhergang oder zu weiteren Verletzten konnte die Polizei am Abend noch nicht machen.