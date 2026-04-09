Heftiger Lkw-Unfall auf A2: Strecke stundenlang gesperrt, Fahrer schwer verletzt

Alleringersleben - Auf der A2 bei Alleringerleben ( Landkreis Börde ) hat es am Mittwochnachmittag einen heftigen Lastwagenunfall gegeben. Eine Person wurde schwer verletzt.

Ein Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Der Unfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 13.05 Uhr auf der Strecke Richtung Berlin.

Ein 63-jähriger ukrainischer Sattelzugfahrer soll hier ein Stauende auf Höhe der Ortslage Alleringersleben zu spät erkannt haben.

Wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, versuchte er, seinen Laster noch auf den mittleren Fahrstreifen zu lenken, um einen Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen zu verhindern.

Dabei kollidierte er jedoch mit dem vorausfahrenden Auflieger eines polnischen Lastwagens und dem Auto einer 39-Jährigen. Anschließend krachte der 63-Jährige mit seinem Fahrzeug in die Mittelschutzplanke und kam zum Stehen.

Hierbei wurde er schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt.