13.11.2024 13:12 735 Vollsperrung der A3 nach Unfall mit mehreren Autos

Auf der A3 bei Obertshausen in Südosthessen kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall: Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt!

Obertshausen - Nach einem schweren Unfall mit mehreren Autos wurde die A3 in Südosthessen am heutigen Mittwochvormittag voll gesperrt. Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos wurde die A3 bei Obertshausen in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. © 5VISION.NEWS Der Crash ereignete sich gegen 10 Uhr bei Obertshausen im Landkreis Offenbach, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sollen vier Autos an dem Auffahrunfall beteiligt gewesen sein. Eine Person sei "wohl eingeklemmt", erklärte ein Sprecher. Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass mindestens zwei Lastwagen unter den verunfallten Fahrzeugen sind. Unfall A3 Unfall auf der A3: Sechs Autos krachen in Baustelle aufeinander Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten aus. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Sperrung der A3: Polizei empfiehlt Umleitung über L3117 Die Polizei empfiehlt allen betroffenen Verkehrsteilnehmern als Umleitung bei Obertshausen von der A3 abzufahren, um dann über die L3117 auf die B448 zu gelangen. Von dort sei auf die B45 zu wechseln, von der aus an der Anschlussstelle Hanau wieder die A3 zu erreichen sei. Nähere Details und Hintergründe zu dem Unfall auf der A3 sind noch unklar. Erstmeldung vom 13. November, 11.41 Uhr, aktualisiert um 13.12 Uhr.

