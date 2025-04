Offenbar mehrere Verletzte bei Unfall auf der A38

Leipzig - Auf der A38 bei Leipzig ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Laut Polizei kommt es derzeit infolge des Unfalls zu Stau auf der A38. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede gegenüber TAG24 sagte, hatte sich der Crash gegen 9.35 Uhr in Fahrtrichtung Halle zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Abfahrt Leipzig-Südost ereignet.

Was genau vorgefallen ist, ist derzeit noch unklar. "Nach unseren bisherigen Informationen waren mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Es soll wahrscheinlich auch Verletzte geben", so die Sprecherin. "Zum Grad der Verletzungen haben wir aktuell noch keine Infos."

Rettungskräfte seien bereits auf dem Weg zum Unfallort, auch ein Hubschrauber ist gelandet. Die Richtungsfahrbahn sei derzeit gesperrt.