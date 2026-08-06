Vollsperrung auf A38: Strecke nach Unfall mit mehreren Schwerverletzten wieder frei

Roßla - Auf der A38 im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es am frühen Donnerstagmorgen heftig gekracht. Die Strecke war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Die A38 ist nach einem Auffahrunfall voll gesperrt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall zwischen den Abfahrten Roßla und Sangerhausen-West in Fahrtrichtung Leipzig.

Nach Räumungsarbeiten ist der linke Fahrstreifen nach der Vollsperrung bereits wieder freigegeben worden.

Bei dem Crash wurden zwei Erwachsene im Alter von 49 Jahren und ein 14-jähriges Kind schwer verletzt.

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, soll ein Auto auf ein weiteres aufgefahren sein. In weiterer Folge überschlug sich einer der Wagen und blieb auf dem Dach stehen.