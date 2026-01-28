Sattelzug brennt lichterloh: Vollsperrung und Stau auf der A4
Bad Hersfeld - Ein mit Lebensmitteln beladener Lastwagen stand in Flammen, die A4 in Osthessen wurde in westlicher Richtung voll gesperrt, es kam zu einem Stau!
Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch nahe der Gemeinde Ronshausen nordöstlich von Bad Hersfeld, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.
Demnach war ein 52 Jahre alter Mann gegen 1.20 Uhr mit einem Lkw auf der Autobahn in westlicher Richtung unterwegs. Dabei kam es "nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zu einem technischen Defekt im Motor-Raum", wie ein Sprecher erklärte.
Der Fahrer bemerkte den Brand und hielt mit dem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen an. Es gelang dem Mann gerade noch rechtzeitig, aus der Führerhaus auszusteigen - kurz darauf standen "die komplette Sattelzugmaschine und der Sattelauflieger im Vollbrand", hieß es weiter.
Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte aus. Die komplette Fahrbahn der A4 in Richtung Westen wurde für die Löscharbeiten gesperrt, es kam zu einem Stau.
Sperrung der A4 in Osthessen: Streufahrzeuge halten Umleitung schneefrei
Die osthessische Polizei richtete eine Umleitung ein. Zudem entsandte die Autobahnmeisterei mehrere Streufahrzeuge, um die Umleitungs-Strecke durchgehend schneefrei zu halten.
Ebenso wurde eine Fahrspur der A4 in westlicher Richtung während der Bergungsarbeiten kurzzeitig freigegeben, um die im Stau stehenden Autos an der Brandstelle vorbeizuleiten. Im Anschluss wurde die A4 in westlicher Richtung erneut voll gesperrt.
Der entstandene Sachschaden am Sattelzug wird von der Polizei auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Insgesamt dürfte der Schaden aber deutlich höher liegen, da der Straßenbelag durch das Feuer "großflächig beschädigt" wurde. Eine genauere Einschätzung könne erst nach Abschluss der Bergungsarbeiten erfolgen.
Die Bergung des Sattelzug-Wracks sowie die Vollsperrung der A4 in westlicher Richtung dauerten am frühen Mittwochmorgen noch an.
