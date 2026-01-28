Sattelzug brennt lichterloh: Vollsperrung und Stau auf der A4

Bad Hersfeld - Ein mit Lebensmitteln beladener Lastwagen stand in Flammen, die A4 in Osthessen wurde in westlicher Richtung voll gesperrt, es kam zu einem Stau!

Ein kompletter Sattelzug stand in Flammen: Zahlreiche Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand auf der A4 zu löschen. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch nahe der Gemeinde Ronshausen nordöstlich von Bad Hersfeld, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach war ein 52 Jahre alter Mann gegen 1.20 Uhr mit einem Lkw auf der Autobahn in westlicher Richtung unterwegs. Dabei kam es "nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zu einem technischen Defekt im Motor-Raum", wie ein Sprecher erklärte.

Der Fahrer bemerkte den Brand und hielt mit dem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen an. Es gelang dem Mann gerade noch rechtzeitig, aus der Führerhaus auszusteigen - kurz darauf standen "die komplette Sattelzugmaschine und der Sattelauflieger im Vollbrand", hieß es weiter.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte aus. Die komplette Fahrbahn der A4 in Richtung Westen wurde für die Löscharbeiten gesperrt, es kam zu einem Stau.