Unfall auf der A5: Stau durch Fahrbahn-Sperrung

Homberg (Ohm) - Nach einem Unfall auf der A5 in Mittelhessen wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt.

Crash auf der A5 in Mittelhessen: Laut ADAC bildete sich in beide Fahrtrichtungen jeweils ein Stau. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Crash ereignete sich am Dienstag bei Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) meldet.

Demnach wurde die komplette Richtungsfahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Der ADAC empfiehlt eine Umleitung "über Lehnheim, B49, Grünberg, Lindenstruth und Reiskirchen".