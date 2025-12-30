Unfall auf der A5: Stau durch Fahrbahn-Sperrung
Homberg (Ohm) - Nach einem Unfall auf der A5 in Mittelhessen wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt.
Der Crash ereignete sich am Dienstag bei Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) meldet.
Demnach wurde die komplette Richtungsfahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Der ADAC empfiehlt eine Umleitung "über Lehnheim, B49, Grünberg, Lindenstruth und Reiskirchen".
Wie es weiter heißt, bildete sich sowohl in Richtung Frankfurt als auch in entgegengesetzter Richtung jeweils ein Stau - offenbar wurde infolge Folge des Unfalls der linke Fahrstreifen der Gegenrichtung ebenfalls gesperrt.
TAG24 wird weiter zu dem Crash auf der A5 berichten.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa