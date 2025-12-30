Unfall auf der A5: Stau durch Fahrbahn-Sperrung

Auf der A5 bei Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis (Mittelhessen) kam es am Dienstag zu einem Unfall und in der Folge zu einem Stau durch eine Fahrbahn-Sperrung!

Homberg (Ohm) - Nach einem Unfall auf der A5 in Mittelhessen wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt.

Crash auf der A5 in Mittelhessen: Laut ADAC bildete sich in beide Fahrtrichtungen jeweils ein Stau. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Der Crash ereignete sich am Dienstag bei Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) meldet.

Demnach wurde die komplette Richtungsfahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Der ADAC empfiehlt eine Umleitung "über Lehnheim, B49, Grünberg, Lindenstruth und Reiskirchen".

Wie es weiter heißt, bildete sich sowohl in Richtung Frankfurt als auch in entgegengesetzter Richtung jeweils ein Stau - offenbar wurde infolge Folge des Unfalls der linke Fahrstreifen der Gegenrichtung ebenfalls gesperrt.

TAG24 wird weiter zu dem Crash auf der A5 berichten.

