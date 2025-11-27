A7 nach Lkw-Brand gesperrt: Wie Autofahrer reagieren sollten

Göttingen - Nach dem Brand eines mit säurehaltigen Produkten beladenen Sattelzugs auf der Autobahn 7 im Süden Niedersachsens dauern die Bergungsarbeiten an.

Glücklicherweise blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. © Polizei Göttingen

Die A7 bleibt zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Hannover gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Der 53 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall am Mittwochabend unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Bergungs- und Umfüllarbeiten laufen laut Polizei derzeit auf Hochtouren. Eine Spezialfirma hat damit begonnen, die teilweise beschädigte Ladung kontrolliert umzupumpen. Es handelt sich um Gefahrgut.

Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung oder einer Gefährdung für Dritte, wie die Polizei mitteilte.

Nach vorläufigen Einschätzungen werden sich die Arbeiten bis in den Nachmittag hinziehen.