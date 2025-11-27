A7 nach Lkw-Brand gesperrt: Wie Autofahrer reagieren sollten
Von David Hammersen
Göttingen - Nach dem Brand eines mit säurehaltigen Produkten beladenen Sattelzugs auf der Autobahn 7 im Süden Niedersachsens dauern die Bergungsarbeiten an.
Die A7 bleibt zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Hannover gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Der 53 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall am Mittwochabend unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Die Bergungs- und Umfüllarbeiten laufen laut Polizei derzeit auf Hochtouren. Eine Spezialfirma hat damit begonnen, die teilweise beschädigte Ladung kontrolliert umzupumpen. Es handelt sich um Gefahrgut.
Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung oder einer Gefährdung für Dritte, wie die Polizei mitteilte.
Nach vorläufigen Einschätzungen werden sich die Arbeiten bis in den Nachmittag hinziehen.
Polizei: Erhebliche Verkehrsbehinderungen
Aufgrund der Sperrung gibt es laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen im Raum Hann. Münden. Einsatzkräfte regeln demnach an mehreren Stellen den Verkehr.
Die Beamten raten, den betroffenen Bereich zu meiden und schon ab Kassel über die A44, A33 zur A2 auszuweichen.
Vor der Unfallstelle wird der Verkehr bereits an der Anschlussstelle Lutterberg abgeleitet, weil die Anschlussstelle Hedemünden wegen Bauarbeiten ohnehin gesperrt ist.
Fahrerinnen und Fahrer, die sich in der Region auskennen, sollten nach Einschätzung der Polizei auch die ausgeschilderten Umleitungsstrecken weiträumig umfahren.
Fahrer von Schwertransporten werden aufgefordert, rechtzeitig geeignete Parkplätze anzusteuern.
Titelfoto: Polizei Göttingen