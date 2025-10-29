Beim Überholen auf der A9 "gepennt"? Audi rammt Opel gegen Leitplanke

Großkugel - Bei einem mutmaßlich missglückten Spurwechsel auf der A9 bei Leipzig sind am Mittwochabend zwei Person verletzt worden.

Demoliert steht der Opel verkehrt herum auf der A9. © Michael Strohmeyer

Eine Frau war mit ihrem Opel in Richtung Berlin unterwegs, als sie gegen 18.40 Uhr zwischen der Anschlussstelle Großkugel und dem Schkeuditzer Kreuz wohl zum Überholen ansetzte.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle soll sie jedoch langsamer als die erlaubten 130 km/h gefahren sein.

Ein sich von hinten nähernder Audi konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, erwischte mit dem rechten Frontbereich den Opel, der sich um die eigene Achse drehte und in die rechte Leitplanke krachte.

Zwei Personen wurden leicht verletzt, teilte das Lagezentrums auf TAG24-Anfrage mit.

Die Schadenshöhe ist noch unklar.