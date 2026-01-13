Glätte-Chaos auf der A9: Neun Unfälle, zehn Verletzte, Millionenschaden
Von Markus Lenhardt
Bayreuth - Wegen Glatteis ist es auf der A9 bei Bayreuth zu neun Unfällen gekommen. Nach stundenlanger Sperrung ist die Strecke am Dienstagmorgen in beide Richtungen wieder frei, wie die Polizei mitteilte.
Aufgrund der Glätte stellten die Bergungsarbeiten eine besondere Herausforderung dar. Ein Polizeisprecher schätzte die Dicke des Eises auf der Fahrbahn auf bis zu zwei Zentimeter. Die Autobahnmeisterei sei aktuell verstärkt im Einsatz.
An den Unfällen waren 39 Fahrzeuge, darunter mehrere Lkw, beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt spricht die Polizei mittlerweile von acht Leicht- und zwei Schwerverletzten.
Der größte Unfall war wohl ein Auffahrunfall mit mehreren Autos und Lastwagen an der Anschlussstelle Bayreuth Süd. Dabei wurden laut Feuerwehr sechs Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.
Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens eine Million Euro.
Auch abseits der Autobahn sorgte das Wetter für Unfälle. So waren auf der Bundesstraße 173 in Oberfranken 20 Fahrzeuge in eine Massenkarambolage verwickelt.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa