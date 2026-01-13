Glätte-Chaos auf der A9: Neun Unfälle, zehn Verletzte, Millionenschaden

Bayreuth - Wegen Glatteis ist es auf der A9 bei Bayreuth zu neun Unfällen gekommen. Nach stundenlanger Sperrung ist die Strecke am Dienstagmorgen in beide Richtungen wieder frei, wie die Polizei mitteilte.

Teilweise bildete sich auf der Fahrbahn der A9 ein dicker Eispanzer. (Symbolbild) © Jason Tschepljakow/dpa

Aufgrund der Glätte stellten die Bergungsarbeiten eine besondere Herausforderung dar. Ein Polizeisprecher schätzte die Dicke des Eises auf der Fahrbahn auf bis zu zwei Zentimeter. Die Autobahnmeisterei sei aktuell verstärkt im Einsatz.

An den Unfällen waren 39 Fahrzeuge, darunter mehrere Lkw, beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt spricht die Polizei mittlerweile von acht Leicht- und zwei Schwerverletzten.

Der größte Unfall war wohl ein Auffahrunfall mit mehreren Autos und Lastwagen an der Anschlussstelle Bayreuth Süd. Dabei wurden laut Feuerwehr sechs Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.

Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens eine Million Euro.