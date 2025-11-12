Unfall fordert zweites Todesopfer! 55-Jähriger verstirbt Tage nach Geisterfahrt
Kiel - Schrecklich! Am Samstagabend war auf einer Bundesstraße bei Kiel ein 24-Jähriger bei einem Geisterfahrer-Unfall ums Leben gekommen. Drei Tage erlag ein 55 Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen.
Ein Sprecher der Leitstelle Kiel hatte den tödlichen Unfall, der sich gegen 23.30 Uhr auf der B76 in Fahrtrichtung Norden ereignet hatte, am Sonntagmorgen gegenüber TAG24 bestätigt.
Die Polizei machte darüber hinaus am Vormittag konkrete Angaben zum Unfallhergang: Demnach befuhr der Fahrer (55) eines Ford Transits die Bundesstraße aus Gettorf kommend in Richtung Kiel entgegen der Fahrtrichtung.
Ein 25-Jähriger konnte dem Geisterfahrer im Abschnitt zwischen dem Holsteinverteiler und der Abfahrt Suchsdorf mit seinem 3er-BMW noch ausweichen, dem dahinter fahrenden 24-Jährigen gelang dies jedoch nicht.
Sein Citroën Nemo kollidierte frontal mit dem Transporter. Dabei erlitt der 24-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Ford-Fahrer war zunächst lebensgefährlich verletzt worden, erlag am Dienstag aber seinen schweren Verletzungen.
Polizei sucht nach Geisterfahrer-Unfall auf der B76 nach Zeugen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem heftigen Zusammenstoß komplett zerstört. Fahrzeugteile verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Die B76 musste bis circa 8.30 Uhr in Richtung Norden voll gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0431-160 33 33 melden sollen.
Erstmeldung am 9. November um 8.26 Uhr; zuletzt aktualisiert am 12. November um 10.49 Uhr.
