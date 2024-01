Fußgängerin lebensgefährlich verletzt, ihr Hund wird vermisst

In der Haimbacher Straße in Fulda kam es am Samstagabend zu einem schweren Unfall, bei dem eine 60-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Samstagabend gegen 18.50 Uhr in der Haimbacher Straße in Höhe der Black-Horse-Straße, wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte.

Demnach wollte die 60-Jährige zusammen mit ihrem Hund auf den gegenüberliegenden Gehweg wechseln und betrat hierfür die Fahrbahn.

Hierzu nutzte sie laut einem Polizeisprecher eine "schlecht beleuchteten Stelle". Zudem war die Fußgängerin dunkel gekleidet.

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin übersah die Frau und ihren Hund, wie der Sprecher weiter ausführte.

Der Hyundai Tucson erfasste die 60-Jährige frontal.