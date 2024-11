Unfall mit Fahrerflucht bei Trier: Verletztes Kind (8) in Klinik

Trier/Tawern - Ein achtjähriges Kind wurde von einem Auto erfasst und verletzt: In der Gemeinde Tawern bei Trier kam es am gestrigen Dienstag zu einem Unfall mit Fahrerflucht, die Polizei sucht Zeugen!

In Tawern bei Trier kam es am Dienstag zu einem Unfall mit Fahrerflucht: Ein achtjähriges Kind wurde verletzt! (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 17.10 Uhr in der Trierer Straße in Höhe der Pizzeria "La Taverna", wie die Polizei in Rheinland-Pfalz berichtete.

Demnach war ein Auto in Richtung Ortsausgang auf der Straße unterwegs. Zeitgleich überquerte ein acht Jahre altes Kind zu Fuß die Fahrbahn - dabei ereignete sich das Unglück!

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Kind etwa in der Mitte der Straße von dem Wagen erfasst. Danach fuhr das Auto weiter, das verletzte Kind blieb zurück.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten das Kind, das im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Trier gebracht wurde.

Die Polizei leitete unterdessen Ermittlungen gegen die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer ein. Bei dem Auto soll es sich laut einem Sprecher um eine hell-silberne Limousine gehandelt haben, "vermutlich Audi A4, älteres Baujahr".