Zwei Tote, drei Schwerverletzte bei Unfall: War es Straßenglätte?

Würzburg/Röttingen - Ein 44-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle, ein 19-Jähriger starb einige Stunden später in einer Klinik. Auf der Staatsstraße 2269 im Landkreis Würzburg kam es am gestrigen Freitagabend zu einem verhängnisvollen Frontal-Zusammenstoß.