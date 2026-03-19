BMW erfasst Teenager: 13-Jähriger unter Auto eingeklemmt

Hollern-Twielenfleth - Schlimmer Unfall in Niedersachsen : Am Donnerstag ist ein 13-Jähriger in der Gemeinde Hollern-Twielenfleth im Landkreis Stade von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, nachdem ein 13-Jähriger im Landkreis Stade von einem BMW erfasst worden war. © JOTO

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zwei Schüler aus Stade kommend auf der Hollernstraße (L140) in Richtung Steinkirchen unterwegs, als einer von ihnen aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn kam.

Eine BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 13-Jährigen, der samt Fahrrad unter den Wagen geriet und bis zum Motorblock eingeklemmt wurde.

Der Teenager musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden, wofür die Einsatzkräfte den BMW mithilfe eines pneumatischen Hebekissens im vorderen Bereich anhoben.

Nach der Erstversorgung vor Ort kam der 13-Jährige mit mittelschweren Verletzungen ins Stader Elbe Klinikum. Ein alarmierter Hubschrauber und ein Kranfahrzeug der DLRG konnte ihre Anfahrt abbrechen.