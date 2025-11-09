Wohnhaus nach Explosion eingestürzt: Suche nach verschütteter Person dauert an

Wolfenbüttel - In Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) ist am Freitagabend nach einer Detonation ein Reihenhaus eingestürzt.

Rund 140 Rettungskräfte waren am Abend im Einsatz. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Wolfenbüttel

Der Bewohner des Reihenmittelhauses, ein 83-jähriger Mann, gilt weiterhin als vermisst.

Die Trümmerteile des Hauses wurden mittlerweile von einem Bagger umgeschichtet und durchsucht, jedoch erfolglos.

Das Technische Hilfswerk suchte die Trümmer mit Personen- und Leichenspürhunden ab.

Am Freitag wurde die Polizei Salzgitter gegen 18.50 Uhr über die Explosion im Schöppenstedter Stieg informiert.

Die dabei entstandene Druckwelle beschädige auch angrenzende Häuser und löste einen Brand aus.

Rund 140 Rettungskräfte der Feuerwehr versuchten nach der Explosion, die Flammen und Schäden an den Häusern einzudämmen.

Eine Kameradin der Feuerwehr erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Zwei Anwohner mussten mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Straße Doktorkamp war wegen des Einsatzes bis Samstag, um 15.25 Uhr, voll gesperrt.