Kleinflugzeug stürzt mit Lehrer und Schülerin an Bord ab

Osterholz-Scharmbeck - Dramatischer Vorfall in Niedersachsen : Am Mittwoch ist ein Kleinflugzeug bei Osterholz-Scharmbeck abgestürzt. Die beiden Insassen hatten extremes Glück.

Bei Osterholz-Scharmbeck ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. An Bord waren eine Flugschülerin und ihr Lehrer, die großes Glück hatten. © Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 12.20 Uhr zu dem Unglück gekommen, als sich eine 38-jährige Flugschülerin und ihr 76-jähriger Fluglehrer auf einem Ausbildungsflug befanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt das Kleinflugzeug einen Motorschaden, der die beiden Insassen zu einer Notlandung auf einem Feld im sogenannten Teufelsmoor zwang.

Durch den witterungsbedingt aufgeweichten Boden rutschte das Flugzeug nach der Landung in einen Wassergraben und kam dort in Schräglage zum Stehen.

Die 38-Jährige und der 76-Jährige hatten großes Glück: Sie erlitten lediglich leichte Verletzungen. Zur Behandlung ins Krankenhaus kamen sie trotzdem.