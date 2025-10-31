Nach Sturz von Kanalbrücke mit drei Toten: Ermittler finden Einbruchswerkzeug im Auto

Braunschweig - Bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf einer Kanalbrücke bei Braunschweig ( Niedersachsen ) hatten die drei Männer Einbruchswerkzeug im Auto.

Das Auto mit den drei Männern stürzte nach einer Kollision von der Brücke in den Mittellandkanal. © Stefan Sobotta/dpa

Die Verstorbenen hatten zudem Strümpfe über die Hände gezogen, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Beides deute darauf hin, dass Spuren vermieden werden sollten, sagte Behördensprecher Hans Christian Wolters.

Wann und wo das Trio einen Einbruch begangen haben könnte oder in Planungen dafür war, dürfte aber unklar bleiben.

"Welchen Hintergrund das Ganze hatte, ist reine Spekulation und wird sich wohl auch nicht aufklären lassen", sagte Wolters der dpa.

Das Auto, mit dem der 34-jährige Fahrer aus Serbien sowie ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger aus Kroatien am Samstag in den Mittellandkanal stürzten, war nach einer Vermietung als unterschlagen gemeldet worden.

Der Fahrer hatte sich nach den früheren Angaben der Ermittler einer Kontrolle auf der A2 entzogen und Gas gegeben. Die Fahnder verloren den Wagen aus dem Blick. Kurz darauf fuhr der Mann auf der B4 viel zu schnell auf der einspurigen Fahrbahn und überholte mehrere Autos von rechts.

Der Wagen prallte gegen die Leitplanke und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem anderen Auto zusammenstieß. Das Auto durchschlug das Brückengeländer und stürzte in den Kanal.