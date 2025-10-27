Schwerer Unfall am Mittellandkanal: Alle Todesopfer identifiziert

Braunschweig - Nach einem schweren Unfall mit drei Toten am Mittellandkanal konnte inzwischen auch das dritte Opfer identifiziert werden. Für die Ermittler bleiben dennoch einige Fragen offen.

Nach dem schweren Unfall am Mittellandkanal konnten die Identität der drei Toten geklärt werden. © Stefan Sobotta/dpa

Die Identität des dritten Todesopfers war lange ein Rätsel. Jetzt steht fest, dass es sich bei dem Toten um einen 35 Jahre alten Serben handelt, der vermutlich der Fahrer des Wagens war.

Mit ihm saßen ein 25-jähriger und ein 31-jähriger Kroate im Auto - alle drei starben noch vor Ort. Bei der Bergung des Unfallwracks trieb einer der Männer an der Wasseroberfläche, die anderen mussten aus dem Auto geschnitten werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren weiter. Konkret der Unfallhergang beschäftigt die Ermittler derzeit.

Das Unfallauto wird derzeit von Sachverständigen untersucht.

Die Ermittlungen sollen vermutlich an die Staatsanwaltschaft übergeben werden, die auch über eine Obduktion der Toten entscheiden würde.