Nach Sturz von BMW in Mittellandkanal: Tödlicher Unfall wirft weiter Fragen auf

Braunschweig - Nach dem tragischen Unfall auf der B4 nahe Braunschweig am Samstagnachmittag, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind, bleiben zahlreiche Fragen offen.

Ein Wagen wurde bei dem Unfall nahezu vollständig zerstört. © Christian Brahmann/dpa

Das ist passiert: Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, überholte der Fahrer eines BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B4 mehrere Fahrzeuge von rechts und touchierte diese.

In weiterer Folge krachte der Wagen in die Leitplanke und kam in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem Auto kollidierte. Der BMW durchbrach anschließend das Geländer der Brücke und stürzte in die Tiefe und in den Mittellandkanal.

Für die drei Insassen des Wagens kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete, handelt es sich bei zwei der Todesopfer um einen 25-Jährigen und einen 31-Jährigen. Die Identität der dritten Person konnte bisher nicht geklärt werden.

Die 47-jährige Frau und der 53-jährige Mann des anderen Fahrzeugs wurden schwer und lebensbedrohlich verletzt. Letzterer kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Vor dem Unfall sollen der BMW-Fahrer und seine Mitfahrer sich gegen 13 Uhr auf der A2 einer Polizeikontrolle entzogen haben. Ob die Polizei den flüchtigen Fahrer verfolgte, ist bislang nicht bekannt. Unklar ist auch, warum sich der Fahrzeugführer der Überprüfung entzog und die riskanten Überholmanöver durchführte.

Nur etwa zehn Minuten später kam es zu dem verheerenden Unglück über dem Mittellandkanal. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.