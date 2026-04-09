Tödlicher Arbeitsunfall: Frau (†48) von Lastwagen erfasst

Peine - In Peine ( Niedersachsen ) wurde eine Frau am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt.

Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie wenig später verstarb. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ersten Informationen der Polizei Salzgitter zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 6.01 Uhr auf einem Firmengelände.

Hier wurde die 48-Jährige von einem rangierenden Lastwagen erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde die Mitarbeiterin so schwer verletzt, dass sie wenig später verstarb.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.