Tödlicher Unfall zwischen Lkw und Auto: 85-Jähriger stirbt in Klinik
Northeim - Auf einer Kreisstraße in Northeim (Niedersachsen) kam es am Dienstagnachmittag zu einem tragischen Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Ein 85-Jähriger kam hierbei ums Leben.
Ein 57-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug samt Anhänger gegen 15.40 Uhr die Kreisstraße 406 in Richtung Hollenstedt. Wie die Polizeiinspektion Northeim mitteilte, bog er nach links in einen Feldweg ab.
Hier übersah der Lastwagenfahrer jedoch ein entgegenkommendes Auto. Der 85-jährige Fahrer des Wagens konnte nicht mehr reagieren, sodass er frontal gegen den Reifen des Lasters krachte.
Hierbei wurden der Autofahrer und seine 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Am Abend verstarb der 85-Jährige jedoch aufgrund seiner schweren Verletzungen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Sattelzugführer blieb unverletzt.
Während der Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten wurde die Strecke bis 17.30 Uhr gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa