Vater erfasst eigenen Sohn mit Trecker: Junge schwer verletzt

Schiffdorf - Schlimmer Unfall im Norden! Am Freitag ist ein fünfjähriger Junge in Schiffdorf ( Niedersachsen ) von seinem eigenen Vater mit einem Trecker erfasst worden. Er wurde schwer verletzt.

In Schiffdorf hat ein Landwirt (34) seinen eigenen Sohn (5) mit einem Trecker erfasst. Der Junge wurde schwer verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/murika

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 15 Uhr auf dem Betriebsgelände eines landwirtschaftlichen Hofes ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen rangierte der 34-jährige Landwirt den Trecker rückwärts über den Hof, übersah dabei jedoch seinen dahinter auf einem Fahrrad fahrenden Sohn - der Trecker erfasste den Jungen!

Der Fünfjährige erlitt dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus.