"Bis hierhin und nicht weiter": Tanja Makarić rechnet mit Cybermobbing ab

Hintergrund könnte der fiese Gossip sein, der in den sozialen Medien gerade die Runde macht: Sie soll eine Affäre mit dem verheirateten jamaikanischen Fußballprofi Leon Bailey (27) gehabt haben – und das, obwohl sie sich in der Vergangenheit klar gegen Fremdgehen ausgesprochen hat.

"Tolle, starke Frauen überall, wohin ich schaue – und wenn ich durch die Kommentare scrolle, bin ich fassungslos", schreibt Tanja in einem ihrer Instagram-Beiträge, den sie am Montag in ihrer Story repostet.

In ihrer Instagram-Story teilt die 27-Jährige ein Plakat gegen Hass und Hetze im Netz und wenig später ein emotionales Video mit einer Kerze. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ Tanja Makaric

Fakt ist: Weder der Fußball-Profi noch die 27-Jährige äußern sich bislang zu den Spekulationen. Dennoch: Tanjas Worte lassen tief blicken.

"Momentan habe ich eine der schwierigsten Zeiten, die ich in meinem Leben je erleben musste. Ich bin nicht gerne die, die vor der Kamera weint. Aber die Zeit gerade in meinem Leben ist sehr schwer. Und genug für 50 Leben", schrieb sie schon am Samstag an ihre Follower.

Tanja zeigt sich auch ehrlich, was ihren Umgang mit den belastenden Situationen angeht: Sie befindet sich nach eigenen Angaben in Therapie, um die aktuelle Krise durchstehen zu können.

Ob und inwiefern die Fremdgeh-Gerüchte damit zusammenhängen, lässt sie offen. Doch ihre Message ist eindeutig: "Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass keine Frau mehr all das ertragen muss. Jede verdient unseren Respekt und Unterstützung. Bis hierhin und nicht weiter."