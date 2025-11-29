Grausamer Fund in Mehrfamilienhaus: Polizei entdeckt Leiche von Mutter und Baby

Düsseldorf - Grausamer Fund in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf -Oberbilk: Polizisten entdeckten dort die Leichen einer Frau und eines Babys.

Die Polizei machte in einer Wohnung in Düsseldorf einen grausamen Fund. © Patrick Schüller

Nach Angaben der Behörden machten die Beamten am Samstagvormittag (29. November) gegen 11.11 Uhr die tragische Entdeckung.

Demnach habe man in einer der Wohnungen eine tote Frau sowie ihr ebenfalls totes Baby gefunden. "Es besteht der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Familienvater mit slowakischer Nationalität, die beiden getötet haben könnte", so die Polizei.

Der 43-Jährige wurde schwerverletzt vorgefunden und festgenommen. Anschließend musste er aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen.

"Hinweise auf vergangene Einsätze in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind nicht bekannt", erklärten die Behörden.