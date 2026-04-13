Große Störung: Haushalte in Swisttal und Euskirchen ohne Wasser
Swisttal/Euskirchen – In Swisttal und mehreren Teilen von Euskirchen läuft seit Montagmorgen nichts mehr aus dem Hahn. Viele Haushalte sitzen plötzlich auf dem Trockenen.
Die Kreisleitstelle meldet den großflächigen Ausfall der Trinkwasserversorgung. Seit etwa 2 Uhr nachts seien Techniker im Einsatz, um die Störung in den Griff zu bekommen.
Laut Wasserversorger e-regio wird vor allem in Euskirchen nach und nach wieder Wasser verfügbar sein.
Was genau schiefgelaufen ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Vermutet wird ein Rohrbruch oder ein größeres Leck in einer Leitung.
Wie lange die Situation noch anhält, kann aktuell niemand sagen.
Ausfall der Trinkwasserversorgung: Was Betroffene jetzt wissen müssen
Während im Hintergrund weitergearbeitet wird, stellen die Versorger das Netz um. Das kann dazu führen, dass der Wasserdruck schwankt oder das Wasser plötzlich bräunlich aussieht.
Grund dafür sind Ablagerungen, die sich aus den Leitungen lösen. Das sei laut Versorger gesundheitlich aber kein Problem. Wer betroffen ist, sollte das Wasser einfach kurz laufen lassen, bis es wieder klar ist.
Trotzdem gilt jetzt, Wasser möglichst sparsam zu verwenden. Betroffene sollten ihren Verbrauch auf das Nötigste beschränken, Geräte vorerst ausgeschaltet lassen und, wenn möglich, auf abgepacktes Trinkwasser zurückgreifen.
Wichtig außerdem: Polizei und Feuerwehr sollen nur im absoluten Notfall kontaktiert werden, damit die Leitungen für echte Notlagen frei bleiben.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa