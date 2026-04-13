Große Störung: Haushalte in Swisttal und Euskirchen ohne Wasser

Swisttal/Euskirchen – In Swisttal und mehreren Teilen von Euskirchen läuft seit Montagmorgen nichts mehr aus dem Hahn. Viele Haushalte sitzen plötzlich auf dem Trockenen.

In Swisttal und Teilen von Euskirchen kommt seit Montagmorgen teils kein Wasser mehr aus den Leitungen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Kreisleitstelle meldet den großflächigen Ausfall der Trinkwasserversorgung. Seit etwa 2 Uhr nachts seien Techniker im Einsatz, um die Störung in den Griff zu bekommen.

Laut Wasserversorger e-regio wird vor allem in Euskirchen nach und nach wieder Wasser verfügbar sein.

Was genau schiefgelaufen ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Vermutet wird ein Rohrbruch oder ein größeres Leck in einer Leitung.

Wie lange die Situation noch anhält, kann aktuell niemand sagen.