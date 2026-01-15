Keine Besserung in Sicht: Wohnungsmangel in NRW verschärft sich

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen fehlen einer Schätzung zufolge mittlerweile rund 376.000 Wohnungen. Damit hat sich die Lücke erneut vergrößert, wie aus einer Studie des Pestel-Instituts hervorgeht.

Der Wohnungsmangel verschärft sich. Eine Untersuchung zeigt, dass trotz wachsender Lücke deutlich zu wenig neue Wohnungen entstehen - mit spürbaren Folgen. © Oliver Berg/dpa

Die Wohnungsnot habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und erreiche wieder das Niveau der frühen 1990er-Jahre, sagte Chefökonom Matthias Günther. Besserung sei nicht in Sicht.

In den Großstädten ist die Lage nach Angaben von Günther seit Längerem angespannt, zunehmend zeigten sich auch in ländlichen Regionen wie dem Münsterland Probleme. In vergleichsweise günstigen Regionen wie in Ostwestfalen gebe es hingegen Leerstand.

Wohnungen würden dort teils nicht saniert, weil sich Investitionen wegen niedriger Mieten kaum lohnten.

Zum Abbau des Mangels müssten in NRW bis 2030 jährlich etwa 94.000 Wohnungen gebaut werden. Dieses Ziel werde deutlich verfehlt, sagte Günther.

2024 wurden laut Landesstatistikamt IT.NRW lediglich gut 41.000 Wohnungen fertiggestellt - rund 15 Prozent weniger als im Vorjahr, als es 48.100 waren. Grund für die Bauflaute sind kräftig gestiegene Zinsen und Baukosten. Viele private Bauherren verzichteten daher auf Projekte, Investoren zögen sich zurück.