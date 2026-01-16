Nach Solingen-Anschlag zu zögerlich reagiert? SPD fordert Entlassung von NRW-Ministerin

Düsseldorf - NRW -Flüchtlingsministerin Josefine Paul ( Grüne , 43) steht wegen ihrer schleppenden Kommunikation nach dem Solingen-Anschlag in der Kritik. Eine SMS beweist nun aber, dass sie sich bereits am Tag nach der Messerattacke von Frankreich aus um Hintergrundinformationen zum gesuchten Verdächtigen bemühte.

NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne, 43) steht seit dem Solingen-Attentat im vergangenen Sommer in der Kritik. © Federico Gambarini/dpa

Per Textnachricht habe sich die Ministerin am Samstagabend um 21.14 Uhr auf Grundlage erster Pressemeldungen zu einer Durchsuchung in einer Geflüchtetenunterkunft erkundigt, bestätigte ihr Ministerium. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte zuvor über die SMS berichtet.

Wenige Minuten später sei die Ministerin per Mail erstmalig schriftlich über erste Mutmaßungen informiert worden. Gesicherte Informationen hätten zu dem Zeitpunkt am Samstag aber noch nicht vorgelegen, sondern erst am Sonntag, betonte das Ministerium.

Die SPD kritisierte, dass dem Untersuchungsausschuss die SMS bislang nicht vorliege. Der Verdacht, dass die Landesregierung Kommunikationsdaten und Akten offenbar systematisch zurückhalte, verdichte sich. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU 50) müsse die Ministerin aus ihrem Amt entlassen, forderte SPD-Fraktionsvize Lisa Kapteinat (36).

Pauls Ministerium erklärte, man stelle dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss selbstverständlich alle angeforderten Akten zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt habe man bereits mehr als 7000 Daten und Akten geliefert.