NRW stärkt vorschulische Sprachförderung: Das ändert sich zum Schuljahr 2028/29
Von Bettina Grönewald
Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen wird eine verbindliche vorschulische Förderung für alle Kinder mit mangelhaften Sprachkompetenzen eingeführt.
Dafür werden zum Schuljahr 2028/29 die ersten sogenannten ABC-Klassen an den Start gehen. Das kündigten Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) und Schulministerin Dorothee Feller (59, beide CDU) in Düsseldorf an.
"Alle Kinder müssen Zugang zu guter Bildung haben", begründete Wüst den mit erheblichen Kosten verbundenen Schritt. "Alle Kinder sollen auf ein möglichst vergleichbares Sprachniveau gebracht werden." Das sei bislang nicht der Fall.
Schuleingangsuntersuchungen zeigten, dass rund 30 Prozent eines Jahrgangs nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügten, um aktiv am Unterricht teilzunehmen.
Um solche Defizite künftig rechtzeitig aufzuarbeiten, wird die Schulanmeldung vom Herbst auf das Frühjahr vorgezogen. Im Frühjahr 2028 sollen dann erstmals landesweit alle Kinder nach einem einheitlichen Standardverfahren auf ihre Sprachkompetenz getestet werden.
Falls sich daraus größerer Förderbedarf ergibt, werden sie ab dem Schuljahr 2028/29 eine ABC-Klasse besuchen. Geplant sind zwei mal zwei Stunden pro Woche. Die Förderung werde ein Jahr lang erteilt für alle mit Bedarf, die ab dem 1. August 2029 schulpflichtig werden, erläuterte die Ministerin. "Die Eltern sind für die regelmäßige Teilnahme ihrer Kinder verantwortlich."
Mehr Zeit zum Lernen in der Grundschule
Flankiert werden soll das Angebot durch sogenannte ABC-Plus-Klassen. Schulleiter können künftig bereits vor Beginn des ersten Schuljahres entscheiden, ob ein Kind die Schuleingangsphase besser in drei statt in zwei Jahren durchläuft, um von Anfang an mehr Zeit zum Lernen zu haben.
Das Landeskabinett hat für entsprechende schulrechtliche Änderungen bereits grundsätzlich grünes Licht erteilt. Nun geht der Entwurf in die Verbände-Anhörung. Der Landtag wird sich voraussichtlich im Sommer mit dem Gesetzentwurf befassen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa