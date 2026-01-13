NRW stärkt vorschulische Sprachförderung: Das ändert sich zum Schuljahr 2028/29

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen wird eine verbindliche vorschulische Förderung für alle Kinder mit mangelhaften Sprachkompetenzen eingeführt.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (59, CDU) hat den Start von ABC-Klassen angekündigt. © Bettina Grönewald

Dafür werden zum Schuljahr 2028/29 die ersten sogenannten ABC-Klassen an den Start gehen. Das kündigten Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) und Schulministerin Dorothee Feller (59, beide CDU) in Düsseldorf an.

"Alle Kinder müssen Zugang zu guter Bildung haben", begründete Wüst den mit erheblichen Kosten verbundenen Schritt. "Alle Kinder sollen auf ein möglichst vergleichbares Sprachniveau gebracht werden." Das sei bislang nicht der Fall.

Schuleingangsuntersuchungen zeigten, dass rund 30 Prozent eines Jahrgangs nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügten, um aktiv am Unterricht teilzunehmen.

Um solche Defizite künftig rechtzeitig aufzuarbeiten, wird die Schulanmeldung vom Herbst auf das Frühjahr vorgezogen. Im Frühjahr 2028 sollen dann erstmals landesweit alle Kinder nach einem einheitlichen Standardverfahren auf ihre Sprachkompetenz getestet werden.

Falls sich daraus größerer Förderbedarf ergibt, werden sie ab dem Schuljahr 2028/29 eine ABC-Klasse besuchen. Geplant sind zwei mal zwei Stunden pro Woche. Die Förderung werde ein Jahr lang erteilt für alle mit Bedarf, die ab dem 1. August 2029 schulpflichtig werden, erläuterte die Ministerin. "Die Eltern sind für die regelmäßige Teilnahme ihrer Kinder verantwortlich."