Drama bei Karnevalsumzug: Vier Menschen stürzen von Wagen

Niederkassel-Rheidt ( Nordrhein-Westfalen ) - Schockmoment bei einem Karnevalsumzug im Rhein-Sieg-Kreis: In Niederkassel-Rheidt ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Bei einem Karnevalsumzug in Niederkassel-Rheidt sind vier Menschen von einem Wagen gestürzt. © Marius Fuhrmann

Wie Markus Thüren, Pressesprecher der Stadt Niederkassel gegenüber dem "General-Anzeiger" mitgeteilt hat, seien dabei vier Menschen verletzt worden.

So soll ein Karnevalswagen am Ende des Zuges augenscheinlich einen Teil verloren haben. Infolgedessen seien dann die Personen vom Wagen gestürzt.

Einer der Verunfallten sei dabei auf den Kopf gefallen und habe sich schwere Verletzungen zugezogen, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Die drei anderen Personen, die ebenfalls Verletzungen erlitten, seien von Rettungswagen zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.