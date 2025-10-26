Einfach nur schrecklich: Fußgängerin (72) von schleuderndem Auto erfasst

Bei einem dramatischen Unfall am Freitagabend in Düsseldorf wurde eine Frau (72) lebensgefährlich verletzt, vier weitere Menschen kamen ins Krankenhaus.

Von Alina Eultgem

Düsseldorf - Dramatischer Unfall am Freitagabend (24. Oktober) in Düsseldorf: Zwei Autos krachten mitten auf einer Kreuzung zusammen und erfassten eine Fußgängerin (72). Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, vier weitere Menschen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die Fußgängerin wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem der schleudernden Autos erfasst.
Wie die Polizei am Sonntag berichtet, war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der Johannstraße in Richtung Heinrich-Erhardt-Straße unterwegs.

Eigentlich wollte er offenbar links abbiegen, entschied sich dann aber spontan, doch geradeaus zu fahren und zog an mehreren wartenden Autos vorbei.

Genau in diesem Moment fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi bei Grün von der Ulmenstraße in die Kreuzung ein und es kam zum Knall.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi zur Seite und traf die Seniorin, die gerade die Straße überqueren wollte.

Mehrere Verletzte und stundenlange Sperrung

Insgesamt Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.
Die 72-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Die beiden Autofahrer und ihre Beifahrer (18 und 28) wurden leicht verletzt. Ein drittes Auto wurde ebenfalls beschädigt.

Während der Unfallaufnahme war der Bereich rund um die Kreuzung komplett blockiert, auch Busse und Bahnen kamen zeitweise nicht durch.

Die Polizei ermittelt jetzt, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte.

