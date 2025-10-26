Einfach nur schrecklich: Fußgängerin (72) von schleuderndem Auto erfasst

Düsseldorf - Dramatischer Unfall am Freitagabend (24. Oktober) in Düsseldorf : Zwei Autos krachten mitten auf einer Kreuzung zusammen und erfassten eine Fußgängerin (72). Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, vier weitere Menschen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die Fußgängerin wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem der schleudernden Autos erfasst. © Jan Ohmen

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der Johannstraße in Richtung Heinrich-Erhardt-Straße unterwegs.

Eigentlich wollte er offenbar links abbiegen, entschied sich dann aber spontan, doch geradeaus zu fahren und zog an mehreren wartenden Autos vorbei.

Genau in diesem Moment fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi bei Grün von der Ulmenstraße in die Kreuzung ein und es kam zum Knall.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi zur Seite und traf die Seniorin, die gerade die Straße überqueren wollte.