Flucht endet fatal: BMW-Fahrer wickelt Fahrzeug um Betonmast - Lebensgefahr

Wuppertal - Unfallflucht mit verheerenden Folgen: Ein Autofahrer verliert in Wuppertal ( NRW ) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht frontal gegen eine Laterne. Jetzt schwebt er in Lebensgefahr.

Der Motorraum des BMW ist nach der frontalen Kollision mit dem Betonmast völlig zerfetzt. © Christoph Petersen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 55-Jährige am frühen Samstagmorgen um kurz nach Mitternacht mit seinem BMW auf der Straße "Sonnborner Ufer" zunächst in östlicher Richtung.

Auf Höhe der Autobahnbrücke touchierte er im Zuge eines Überholmanövers ein Uber. Doch anstatt anzuhalten und die Kollision von der Polizei aufnehmen zu lassen, entfernte sich der BMW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Nur wenige Augenblicke später kam er in einer Linkskurve mit seinem Wagen dann von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen massiven Betonmast. Wie die Polizei mitteilte, erlitt er dabei schwerste Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den 55-Jährigen und brachten ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.