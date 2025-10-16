Heftiger Unfall nahe Köln: Radfahrer wird von Auto überrollt

Bergisch Gladbach - Unglaublich schmerzhaft: Ein 61-jähriger Kölner ist am Mittwochmorgen schwer verletzt worden, nachdem ihn eine Autofahrerin mit ihrem Wagen überrollt hatte.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizei sei es gegen 7.25 Uhr auf der Straße Lustheide zu dem heftigen Unfall gekommen.

Demnach habe die 56-Jährige aus Bergisch Gladbach den ihr entgegenkommenden Radfahrer übersehen, als sie nach links in den Flehbachmühlenweg abbiegen wollte.

Da die Fahrbahn nass war, folgte eine gefährliche Kettenreaktion: Der Mann auf dem Rad versuchte zu bremsen, geriet ins Rutschen, stürzte und fiel direkt vor den Pkw.

Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr über den 61-Jährigen hinweg.