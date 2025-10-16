Heftiger Unfall nahe Köln: Radfahrer wird von Auto überrollt
Bergisch Gladbach - Unglaublich schmerzhaft: Ein 61-jähriger Kölner ist am Mittwochmorgen schwer verletzt worden, nachdem ihn eine Autofahrerin mit ihrem Wagen überrollt hatte.
Laut Polizei sei es gegen 7.25 Uhr auf der Straße Lustheide zu dem heftigen Unfall gekommen.
Demnach habe die 56-Jährige aus Bergisch Gladbach den ihr entgegenkommenden Radfahrer übersehen, als sie nach links in den Flehbachmühlenweg abbiegen wollte.
Da die Fahrbahn nass war, folgte eine gefährliche Kettenreaktion: Der Mann auf dem Rad versuchte zu bremsen, geriet ins Rutschen, stürzte und fiel direkt vor den Pkw.
Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr über den 61-Jährigen hinweg.
Glück im Unglück: Der Kölner kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.
Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa